Un premier projet prometteur pour Simia et son EP “Spécial” !

On parle rap aujourd’hui, avec l’artiste Simia qui vient de sortir le 17 octobre dernier son premier EP intitulé « Spécial ».

C’est seulement à 18 ans que Matthieu, de son vrai prénom, rentre en contact avec la musique à travers les fameux ateliers d’écriture animés par Gaël Faye et Edgar Seklola.

Malgré plusieurs scènes dans des bars, petites salles et autres, c’est seulement avec sa série de capsules qu’il commence à faire parler de lui.

Mais qu’est-ce que ce concept de capsule ? Très simplement, ce sont des morceaux très court, format « freestyles » dans le hip-hop.

Dans la démarche artistique de Simia, chaque titre porte le nom d’une personne proche de lui et retrace l’histoire de celle-ci ou leur histoire commune.

Après cette série de vidéo courte (en effet chaque capsule a été clippé), il livre le titre Matthieu, un morceau beaucoup plus introspectif étroitement corrélé à toutes les capsules.

Ce morceau annonçait un projet futur et ce fut le cas puisque que « Spécial » est sorti.

On y retrouve notamment le dernier single sorti (et morceau éponyme) « Spécial » (déjà en playlist).

C’est le titre énergique de l’EP, un banger comme on dit dans le milieu.

Derrière les grosses basses 808 qu’ont utilise beaucoup dans le rap actuel, ce morceau reflète vraiment bien l’ensemble du projet, enfin, surtout le texte.

En y réfléchissant, cela tombe sous le sens car le morceau porte le nom de l’album ; le texte, lui, nous apprend plusieurs choses qu’on retrouve tout au long du projet.

Principalement, que le rappeur slalom entre remise en question, peines de cœurs et ne trouve pas sa place dans une case précise !

Pour ce premier projet, Simia s’est entouré de plusieurs producteurs comme Quiet Mike, Sheldon ou encore Yaska.

Des collègues qu’il a pu rencontré durant son séjour à Montréal pour finaliser ses études.

On retrouve d’ailleurs les deux derniers en feat sur le morceau « Rouge pâle ».

Le coup de cœur de ce projet c’est le premier single et morceau d’ouverture « Moteur » (à retrouver en playlist également).

Un titre superbement produit, avec une guitare très efficace et des variations sur l’instrumentale tout le long.

On entre dans un véritable univers et l’ambiance globale s’accorde parfaitement avec les basses 808 qui font partie intégrante de la mélodie.

En bref, le premier EP « Spécial » de Simia sorti sous le label Poly Hood est disponible partout depuis le 17 octobre, c’est un beau démarrage et ça promet pour la suite ! A suivre !