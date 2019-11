La culture touareg avec l’association Tisrawt à Douarnenez

En deux ans, ils ont déjà participé à plusieurs événements, dernièrement on a pu les retrouver à Pont-de-Buis-lès-Quimperch. La médiathèque Youenn Gwernig accueillait une exposition des œuvres de Ahmed Boudane, un artiste plasticien Touareg. Ils ont également organisé un concert, collaboration entre Mossa Kidan et des musiciens finistériens Jonathan, Guillaume et Éric.

Promouvoir la culture touareg à Douarnenez et dans le Finistère

L’association compte faire d’autres rencontres artistiques. Leur objectif principal est de promouvoir la culture artistique Touareg, ils comptent diversifier leurs actions comme lors de la projection du film Teshumara. Pour suivre toutes leurs actualités n’hésitez pas à aller sur leur page Facebook Tisrawt.