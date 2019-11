La technopole de Quimper Cornouaille se tourne vers la transition agricole et agroalimentaire

L’économiste Bruno Parmentier était l’invité vedette de cette journée qui a battu des records de fréquentation. Comme quoi, le sujet de la transition écologique mobilise les professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Cornouaille. Bruno Parmentier a même un peu secoué son auditoire, affirmant que “l’agriculture du pétrole et de la chimie est derrière nous”.

Innovations agricoles et alimentaires : changer de perspective

La Cornouaille est un territoire particulièrement concerné par l’agriculture et l’agroalimentaire, et logiquement tourné vers l’alimentation de demain. Une orientation qui s’incarne dans le pôle Valorial (accompagnement et valorisation de la recherche par l’innovation) et le réseau des acteurs alimentaires Ialys

Pour autant, en matière d’agriculture et de transformation des produits, l’innovation pourrait bien être assez différente de ce qu’elle était jusqu’à présent. Il s’agira moins d’inventer de nouveaux besoins dans des produits de très haute technicité, que de répondre aux impératifs environnementaux et écologiques par des techniques de production ou des modes de transformation à haute performance énergétique, respectueux des sols de la biodiversité, avec toujours de hauts rendements. Il s’agira de faire avec la nature là où on a longtemps fait contre la nature. C’est un changement de prisme, de mode de pensée que se doit d’accompagner aussi la technopole de Quimper Cornouaille. Les acteurs économiques présents à ce colloque y sont-ils prêts ? En tout cas, tous se sont montrés intéressés par le sujet.

Revoir la conférence en vidéo sur le site de la technopole Quimper Cornouaille