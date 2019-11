L’haptonomie pendant la grossesse

Idéalement, l’accompagnement en haptonomie commence dès le 3e mois de grossesse ; en tout cas avant le 6e mois. Et il concerne les deux parents. N’accompagner qu’une mère seule risquerait d’enfermer la mère et l’enfant dans une relation exclusive, alors que le but de l’haptonomie est de s’ouvrir à l’autre : bébé et conjoint(e).

Rencontre : celle du couple, puis celle des parents avec le futur enfant

La première séance d’un accompagnement est une rencontre entre le couple et le ou la praticien(n)e. Il est important de prendre ce temps d’échange car il permet de se rendre compte si on va continuer ensemble ou pas. L’haptonomie n’est pas une technique mais bien un accompagnement à se rencontrer dans notre affectivité ; il est donc important que les couples se sentent en confiance avec l’accompagnant(e) et qu’ils comprennent bien le sens de cette démarche collective. Ainsi, cette première séance est surtout verbale, chaque membre du couple raconte son début d’histoire avec l’autre, son choix de vivre avec cette personne, comment il l’aime et comment est arrivé l’enfant dans leur histoire. La praticienne explique au fur et à mesure ce en quoi consiste l’haptonomie pour elle et de quelle manière elle accompagne les couples.

Complémentaire d’une préparation à la naissance

L’accompagnement en haptonomie n’est pas une préparation à la naissance. C’est complémentaire des séances proposées par les sages-femmes mais il s’agit d’aborder la grossesse, la naissance et l’enfant par le biais de la relation affective.

L’haptonomie va permettre à chaque membre de la future famille de faire en sorte d‘être présent l’un(e) pour l’autre. Parce que le temps passe vite et qu’on peut être happé par les impératifs et les contraintes du quotidien qui nous empêchent d’être ensemble. Il ne s’agit pas de fusionner et de tout faire ensemble car, dans ce cas là nous ne sommes plus libres. Il

s’agit de trouver notre rythme pour grandir ensemble dans la relation et faire croître tout l’amour qui nous unit déjà.

C’est aussi un moment où l’on peut se découvrir autrement s’interroger : Comment réagissons nous lors d’une difficulté ? Comment

être disponible à l’autre malgré la fatigue ou le travail ?

C’est important de se découvrir dans ces moments-là car, une fois que l’enfant sera né, il pourrait prendre toute la place si

nous n’y prenons pas garde !!

Préparer aussi l’après-naissance

En effet, un accompagnement pré-natal prend en compte le post-natal, tant dans la dimension du couple que dans l’accompagnement de l’enfant.

On ne reste pas toujours « tombé amoureux », les sentiments évoluent au fur et à mesure du temps mais comment garder et nourrir l’émerveillement du début ? En prenant du temps de qualité ensemble, en osant se rencontrer chaque jour pour

de vrai… les parents feront vivre à l’enfant une vraie relation, bien au-delà des projections ou de leurs envies vis-à-vis de lui.

Intégrer le parent qui ne porte pas l’enfant

Même si l’haptonomie va permettre de rencontrer l’enfant, la mère est toujours la première vers qui s’oriente l’accompagnement

parce que c’est en elle et par elle que l’enfant grandit dans son giron. Si la femme n’est pas prise en compte dans le contact et la rencontre, l’enfant ne se montre pas, ne vient pas dans le contact. Alors, même si la femme veut bien faire en laissant la place à

le père (ou à l’autre mère non porteuse, dans le cas d’un couple homosexuel) pour rencontrer leur enfant, ça ne fonctionne pas.

La curiosité est le premier mouvement qui va permettre de se rencontrer mutuellement. L’enfant aussi est curieux et veut bien se faire câliner ! S’il ne répond pas tout de suite, c’est aussi un signe de son “caractère” qui déjà transparaît ; et il faut le respecter en tant que tel.