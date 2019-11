Avec son nouvel album “Stuck in the middle”, Jahneration continue d’explorer différents courants musicaux.

« Stuck in the middle », deuxième album de Jahneration est sorti le 27 septembre dernier sur le label « Ovastand ». Le groupe, créé en 2009, est constitué de deux chanteurs parisiens : Théo et Ogach, qui posent leur voix et leur flow, en anglais, sur des sons reggae, hip-hop, flirtant parfois avec de la pop / rock.

Après « The Foreword », un premier EP convaincant sorti en 2013, le duo s’impose sur la scène hip-hop/reggae française grâce a son excellent premier album « Jahneration » en 2016.

Eux qui affectionnent les mélanges de styles musicaux et la création de nouvelles sonorités aiment aussi collaborer avec d’autres artistes de leur univers.

En juin 2017, ils lancent ainsi le concept des « mic session ». Des freestyles vidéos sur lesquels ils invitent chaque fois un artiste différent.

Neuf « mic session » verront le jour avec entre autre Dub Inc, Balik, Demi portion, Volodia ou encore Naaman comme invité.

Même si le groupe est maintenant bien ancré dans le paysage du reggae hexagonal, la musique de Jahneration reste difficile à définir. Des sonorités organiques et électroniques se mélangent à des rythmes et des flows reggae, hip-hop ou encore rock.

Les deux chanteurs, ont : « Cette impression d’être coincé entre deux périodes, deux univers, l’enfance et l’âge adulte, le reggae et nos racines rock et hip hop, nos envies d’introspection et notre volonté de revendication… »

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Cease Fire » et « Melody ».