L’association Côte Ouest qui organise le festival européen du film court de Brest a reçu 2200 films cette année ; la sélection s’est faite collectivement, par les bénévoles et salariés de l’association qui ont retenu 250 films courts (de moins de 30 minutes)

Quatre compétitions de courts-métrages européens, français, bretons et décalés

60 films de 21 pays sont présentés dans les quatre compétitions :

La compétition européenne promène les spectateurs au cœur des différentes préoccupations ou esthétiques des pays d’Europe : questions sociales dans les pays de l’Est, adolescence en Serbie, lenteur portugaise… Le jury de 5 professionnels se compose cette année de Benjamin Busnel, Valérie Leroy, Marie Bunel, Mike Ponton (compositeur de musique de films) et Tatiana Vialle, directrice de casting.

La compétition française met en avant uniquement des premiers films et films d’école

Ovni présente des films décalés

Made in Breizh est la sélection de créations bretonnes

Peurs et rires en off, et honneur aux femmes cinéastes

S’y ajoutent les programmes off : Sueurs froides, Rire sans frontière, 2 panoramas d’animation et aussi un focus transversal sur les femmes réalisatrices.

Des animations et rencontres multiples : conférence sur les musiques de films, lecture de scénario, focus sur le bruitage au cinéma, rencontre avec Valérie Leroy, et discussions avec réalisateurs et réalisatrices – “un court/un parcours” – à la médiathèque des Capucins.

L’éducation à l’image passe par des ciné-discussions qui permettent aux adolescents d’aborder les thèmes qui les touchent : harcèlement, amitié, amour, questions de genre… ou des ciné-famille autour de la parentalité.

Suivez la page Facebook du 34e festival européen du film court de Brest du 12 au 17 novembre 2019