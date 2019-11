Maxenss nous offre une superbe réédition de son premier EP intitulée “@+” !

Intéressons nous à un artiste particulier aujourd’hui : chanteur mais aussi vidéaste sur internet, on parle du YouTubeur Maxenss.

Très talentueux, il est capable d’enfiler plusieurs casquettes : de l’acting à la comédie en passant par la musique, évidemment.

Même s’il apprécie être multitâches, récemment il s’est concentré sur ses projets musicaux et en a fait sa priorité.

Par ailleurs, il s’est fait connaître sur YouTube ou via l’émission « La France à un incroyable talent » à travers des productions musicales décalées ou parodiques.

Pourtant, son premier EP « @ » sorti le 19 juillet, lui, est très loin de la parodie !

Intéressons nous à la réédition de cette EP intitulé « @+ » sortie le 11 octobre dernier sur le label 3ème Bureau.

Ce nouveau format compte, en plus des 7 morceaux de la version classique, 4 titres supplémentaires !

La bonne nouvelle c’est la qualité de ce projet et de la réédition dans son ensemble.

A la fois super éclectique, on dispose malgré tout ici d’un projet qui a une forte identité propre et personnelle.

Si vous avez envie de rire, de pleurer, de danser ou encore de vous reposer vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans cet EP « @+ » et c’est ce qui nous a plu !

Maxenss et son équipe, composée des membres de son ex groupe, nous offre donc une superbe réédition et remonte sur scène ensemble à l’occasion de la tournée prévue pour le projet ; tournée qui vient de débuter alors soyez vif !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Flûtiste » et « Yeux Rouges ».