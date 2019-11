L’association Canal Ti Zef sur le pont pour sa nouvelle édition du festival intergalactique de l’image alternative du 25 nov. au 8 déc. 2019

Le festival intergalactique de l’image alternative c’est du 25 novembre au 8 décembre 2019 à Brest : dans les cinémas, les cafés, les salles de spectacle et les lieux alternatifs. Presque partout en somme !

Cette année, le thème de l’édition sera la démocratie. Sur cette question, il y a de quoi faire ! Entre les gilets jaunes, les grands mouvements sociaux au Chili, la surveillance généralisée des GAFA, la démocratie et nos libertés prennent du plomb dans l’aile. Pour nous présenter cette prochaine édition du festival, Marine Clergeau, coordinatrice et Tony Servain animateur à Canal Ti Zef étaient de passage dans nos studios. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur cette belle association d’éducation populaire brestoise.