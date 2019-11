Le Festival Invisible (qui ne l’est pas) revient pour une quatorzième édition du 16 au 26 novembre 2019 à Brest

Le Festival Invisible, c’est du 16 au 26 novembre 2019 et ça se passe à Brest, à La Carène, au Quartz, à l’espace Léo Ferré à Bellevue, au centre d’art contemporain “Passerelle” : une multitude de lieux pour une multitude de concerts.

Derrière ce festival, on retrouve entre autres, Arnaud le Gouëfflec (écrivain, scénariste de BD, musicien, et aussi co-programmateur du festival). Le Festival Invisible vous proposera des orages psychédéliques new-yorkais, du post-punk affûté aux Pays-bas, des fantaisies lévitationnelles londoniennes, de la chanson française qui marche sur l’eau, de la new-wave post-soviétique nourrie à la pop néo-zélandaise, et du post-industriel du sud du Sahara. Le Festival Invisible (comme d’habitude) frappe fort !