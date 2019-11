Les new-yorkais “Jeanines” débarquent avec un album conceptuel et éponyme très bon !

On part à la découverte d’un nouveau duo aujourd’hui, le groupe « Jeanines » et de leur premier album éponyme !

En effet, c’est un album très conceptuel que le duo propose, au sein duquel, la majorité des morceaux tournent autour d’1 minute ; quelques uns sont même en dessous et le plus long dure « seulement » 2 minutes 34 secondes .

Pas d’inquiétude, le nombre de titres dans l’album est plus conséquent, on retrouve 16 titres avec une moyenne de 1 minute 40 secondes environ pour que votre plaisir auditif reste constant.

Le groupe propose une indie pop/rock très fraîche marquée par les années 60.

Vous pouvez donc profiter de l’album des new-yorkais « Jeanines » sorti sous le label Slumberland Records, ainsi, vous ne pourrez pas dire que vous n’avez pas le temps pour prendre un peu de plaisir !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Trois extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Either Way », « Hits The Bone » et « Winter In The Dark ».