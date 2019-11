Les sorties en Finistère du 8 au 11 novembre 2019

Le mois du documentaire, le mois de l’économie sociale et solidaire, des spectacles ou des stages remplis de générosité…Novembre n’est pas si noir en Finistère…

Concerts, spectacles et festivals

8 novembre 2019

Archive (post rock psyché) à La Carène à Brest

Reverie (hip-hop) + Yugen Blakrok (rap) au Novomax à Quimper dans le cadre du festival CultureS Hip-Hop de la Hip Hop New School

9 novembre 2019

A suivre à 18 h 30 au Pavillon à Quimper, le Battle international de danse hip-hop en clôture du festival CultureS Hip-Hop ; c’est un tournoi de break dance par équipe de 4 contre 4 et une compétition all style de 1 contre 1. A noter aussi la participation d’une équipe composée à 50% de danseurs en situation de handicap. JB Ludosky, volontaire en service civique de l’association Hip Hop New School

Soirée rock avec Yarol et Kokomo le 9 novembre 2019 à l’Arthemuse de Briec

La Grande Sophie (chanson) + Blondino à L’Avel Vor de Plougastel-Daoulas

Saez (chanson) au Brest Arena

Stahrl + Hoggyh + Brèche à l’e

space Léo Ferré de Brest

Le Télégramme part en live ! Merzhin + Robin Foster + Soldat Louis à l’espace Glenmor de Carhaix

Aja + Voyou (chanson electro) à La Carène à Brest

10 novembre 2019

L’association de Châteaulin, Les enfants de feu organise un concert pour faire connaître et aider à lutter contre une maladie rare, l’érythermalgie primaire, qui touche les enfants. 3 groupes ou artistes locaux se produisent à Dinéault à partir de 17h30 : Blastin’ crew, Melting Folk, Vincent Tielemans.

Les Tagada Jones + Hot Wheel Kids & Heavy Saintz (1ère partie) à L’ Arvest – Pleyben en soutien à l’action de l’association Solidarité Pleyben

En partenariat avec le Parc Naturel Régional d’Armorique et Plages-Magnétiques (Brest), le spectacle vivant et multiforme Hent…par les racines est présenté dans son intégralité, après une résidence création de plusieurs mois. Danse, musique, œuvres plastiques…réflexion sur le rapport entre l’humain et la nature, ancrée dans le territoire local, dont la première représentation a lieu le 10 novembre 2019 à la salle des fêtes de Brasparts à 20h30.

Steve Hill (blues rock) au Run ar Puns de Châteaulin

Des moments pour jouer

La MPT d’Ergué-Armel accueille la 25e édition du festival ”A vous de jouer” du 7 au 10 novembre 2019. Un moment festif et convivial à la rencontre de Jules Verne autour de jeux, – y compris des escape games – et d’animations (maquillage, manèges, création de jouets),

Deuxième soirée jeux de société organisée par la ludothèque de Rosnoen au restaurant Le Térénez samedi 9 novembre 2019 à partir de 18h30 avec repas crêpes.

Mois du doc en Finistère

Depuis 2000, Novembre est devenu le Mois du film documentaire. Un rendez-vous annuel pour découvrir des films et leurs réalisateurs, mais aussi des programmateurs et des lieux très variés : des associations, des salles de cinéma, des bibliothèques et médiathèques, des lycées, des cafés-librairies, des structures culturelles… 17 films de Bretagne vont tourner lors de cette édition 2019 du Mois du doc. Découvres les films en tournée dans le Finistère et le programme complet.

Mois de l’économie sociale et solidaire en Finistère

Le mois de l’ESS – le secteur qui regroupe les associations, les coopératives, les mutuelles et le fondations – est l’occasion pour ces structures de se faire connaître, de proposer des animations, des conférences et débats autour des valeurs qu’elles portent : solidarité, gouvernance partagée, respect des humains et de la nature…

A suivre le 8 novembre 2019 “Qu’est-ce que l’Économie Sociale et Solidaire ? Qu’entend-on par finance éthique ? Comment financer son ou ses projets par des canaux de financement transparents ?” soirée discussion proposée par La Nef (Nouvelle Economie Fraternelle) et l’ADESS Pays de Cornouaille, pôle de développement de l’ESS, au café-épicerie Les Semeuses à Quimper à 18 h.

Le festival Alimenterre continue en parallèle autour des enjeux de l’agriculture et de l’alimentation dans le monde entier, par des projections-débats organisées dans tout le Finistère jusqu’à la fin du mois.

Stages de sports de combat solidaires

Le champion finistérien de kick-boxing Sébastien Riou propose régulièrement des stages au profit de la lutte contre différentes maladies qui touchent les enfants (réservations au 06 30 76 44 06) :