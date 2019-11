Blink 182 sort un huitième album : “NINE”, et la recette fonctionne toujours.

On fait plaisir aux amateurs de la scène punk/pop américaine des années 90 aujourd’hui, puisqu’on va s’intéresser au dernier album « NINE » de Blink 182, sorti le 20 septembre dernier sur le label « Columbia records ».

Créé en 1993, Blink 182 est constitué de Tom Delonge au chant et à la guitare, de Mark Hopus à la basse, et de Scott Raynor à la batterie.

Ils se font connaître grâce au succès de leur deuxième album « Dude ranch » qui sort en 1997 et sur lequel on retrouve notamment le titre « Damnit » qui remporte un grand succès commercial.

Après avoir remplacé Raynor par Travis Barker à la batterie, c’est en 1999 que le groupe sort l’album culte « Ennema of the state » qui se vend à 16 millions d’exemplaire dont 300 000 en France. Cet album contient les tubes « what’s my age again », « adam’s song », ou encore « all the small thing ».

Deux autres albums voient le jour en 2001 et 2003 , mais pendant cette période, Hopus, le bassiste, et Delonge, le chanteur, débutent des projets avec d’autres groupes en parallèle ce qui créé de fortes tensions entre eux.

Des tensions qui auront raison de Blink 182 en 2005, car après une énième embrouille entre Delonge et Hopus, le groupe se sépare.

En 2009, après quatre années d’absence, Blink 182 annonce sa reformation et sort un nouvel album « neighborhoods » en 2011.

Les tensions entre Delonge et Hopus ne tardent cependant pas à ressurgir et Tom Delonge et viré du groupe en 2015 pour son comportement « ingrat et irrespectueux » selon Barker.

Matt Skiba devient le nouveau chanteur et le groupe repart en studio enregistrer l’album « California » qui sort en 2016.

« NINE » est donc le deuxième album de cette nouvelle ère de Blink 182 avec Skiba au chant, et c’est peut dire qu’il était attendu même si les fans de la première heure regrettent forcément un peu la voix de Tom Delonge.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Darkside » et « I Really wish I hated you ».