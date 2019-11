Entreprendre au féminin dans un secteur réputé masculin, le bâtiment

Ce qui freine les femmes dans la création d’entreprise

Alors qu’elles sont aussi nombreuses que les hommes à souhaiter créer leur entreprise, les femmes restent minoritaires (40 % des créateurs d’entreprises en France sont des créatrices). A l’occasion de ses 10 ans, l’association Entreprendre au féminin Bretagne a mené une enquête auprès de ses adhérentes sur les freins à la création d’entreprise. L’étude a identifié trois difficultés plus spécifiques aux entrepreneures : le manque de confiance en soi, la conciliation des temps de vie (contraintes familiales), et l’investissement financier nécessaire pour se lancer.

Certains secteurs de la création d’entreprise sont aussi nettement moins féminisés que la moyenne, comme les nouvelles technologies et le bâtiment, mais certaines tentent l’aventure…

Une couvreuse-zingueuse à son compte

Danielle Fabre occupait un poste dans la logistique agro-alimentaire quand elle a subi un burn-out et décidé de changer de vie professionnelle. Après un bilan de compétence, elle a opté pour le bâtiment et en particulier le métier de couvreuse-zingueuse. Après sa formation à l’Afpa en 2017, elle a effectué plusieurs stages, puis des contrats comme salariée. Ces expériences l’ont confortée dans sa volonté de créer son entreprise, ce qu’elle avait l’intention de faire dès le début, même si elle aussi, était régulièrement en proie au doute. Danielle Fabre souhaitait se mettre à son compte pour pouvoir gérer ses temps de vie et profiter mieux de ses enfants. Quant à la question financière, elle l’avait déjà préparée en amont, en épargnant.

Son intégration dans l’univers des couvreurs-zingueurs s’est bien passée, sans doute parce qu’il s’agit d’un secteur où on manque de bras… Ses collègues masculins l’ont bien accueillie et ses anciens patrons lui envoient désormais des clients ! Aujourd’hui, elle ne regrette rien et constate que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les métiers du bâtiment.

Son entreprise – Les Toits de Kerverzon – est née en juin 2019 à Rosnoën. Avant de se lancer, Danielle Fabre a rejoint le réseau Entreprendre au féminin pour échanger avec d’autres entrepreneures (rarement artisanes et rarement dans le bâtiment). Elle apprécie cette association pour la confiance qu’elle donne aux femmes porteuses de projets, même si elle regrette d’avoir moins de temps aujourd’hui pour participer aux rendez-vous proposés.

L’accompagnement d’Entreprendre au féminin, adapté à chaque projet

L’association Entreprendre au féminin Bretagne accompagne les femmes d’un bout à l’autre de leur projet et prend en compte toutes les dimensions de ces projets, y compris son impact sur la vie personnelle et familiale de la porteuse de projet. Pour les plus novices, une formation à l’émergence de projet dure 11 semaines à raison d’une journée hebdomadaire. Pour celles qui sont déjà plus avancées, des cafés off, p’tits dej business, conférences, ateliers permettent aux adhérentes de se retrouver, d’échanger des informations, voire de faire des affaires.