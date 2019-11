Quimper : 2e édition de l’événement Femmes et numérique le 10 décembre 2019

On doit cette rencontre à Karen Quintin (Responsable ENI Quimper), Perrine Ferec (Conseillère d’entreprise et numérique – CCIMBO de Quimper) et Manon Cozannet (Chargée de relations école – ENI), après avoir constaté le manque de présence féminine dans le secteur du numérique.

Au départ, ce n’était qu’un projet d’atelier pour sensibiliser les femmes et les attirer vers les métiers du numérique. Mais les idées ont émergé et Femmes et numérique est devenu un événement d’ampleur.

L’année dernière, la rencontre à accueilli plus de 100 participants. 200 sont attendus pour l’édition 2019.

Le numérique un secteur d’avenir encore peu féminisé

Organisée par ENI École Informatique, la Chambre des Commerce de Quimper et la French Tech Brest+, Femmes et numérique veut démystifier les métiers du numérique, casser les stéréotypes, informer sur ce secteur et permettre aux femmes et aux hommes de découvrir les possibilités de reconversions ou les perspectives d’avenir que le secteur du numérique propose.

Au programme de cette 2e édition de Femmes et numérique

Pour rendre les concepts et le jargon du numérique plus concrets, l’événement s’appuie sur 38 intervenants qui témoignent sur la réalité de leur métier, et 15 conférences. Le Village des Possibles propose 20 stands où les participants peuvent s’informer sur les parcours et les métiers du numérique. 2 ateliers d’initiation au codage sont proposés.

L’événement est gratuit, mais il faut s’inscrire sur le site internet Femmes et numérique pour y participer.