Emily Jane White sort “Immanent Fire” le 15 novembre, tendez l’oreille !

On parle d’Emily Jane White aujourd’hui qui est une musicienne originaire d’Oakland en Californie.

“Immanent Fire” qui sortira le 15 novembre sous le label Talitres est donc son sixième album.

Au même titre que les opus précédent, on retrouve sa voix très douce et à la beauté plus magnétique que jamais.

De plus, on ne peut que saluer l’orchestration et les instrumentales superbement produites pour chacun des titres et en particulier dans ce nouvel album.

On retrouve des thèmes sombres mais amenés avec une certaine légerté via une majorité de balades. C’est simple, on est à la fois anxieux et très vite rassuré, un paradoxe qui force le respect.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Washed Away » et « Dew ».