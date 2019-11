L’ancienne carrière de kersantite de Daniel Sanquer à L’Hôpital-Camfrout

Sophie Franck et ses sculptures monumentales

Sophie Franck est sculptrice à La Feuillée et Botmeur, elle apprécie la pierre de Kersanton parce qu’on peut la ciseler bien qu’il s’agisse d’une pierre plutôt dure, une pierre “franche”. L’artiste aime réaliser des sculptures qui dialoguent avec l’espace, la lumière, le paysage, dans lesquelles on peut se promener, physiquement ou mentalement (d’où l’adjectif “monumental”). Ce jour-là, elle réalise un ensemble de pièces sur lesquelles les visiteurs peuvent s’asseoir et entrer en interaction avec l’œuvre.

La kersantite est la seule roche au monde dont le nom dérive d’un toponyme breton. C’est une roche volcanique, non éruptive (lave qui se refroidit en sous-sol). Formée il y a 280 millions d’année, la kersantite est restée sous le schiste jusqu’à ce que l’érosion naturelle la mette à nu. Elle contient du mica noir auquel elle doit sa teinte noire si caractéristique.