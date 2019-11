Épicerie bio et vrac : Les pots éthiques de Pleyben

Dans cette épicerie où les produits sont vendus en vrac, chacun apporte son contenant – bocaux en verre, sacs en papier ou autres pots – et on peut donc choisir la quantité exacte du produit sélectionné.

Marine vous propose uniquement des produits issus de l’agriculture biologique : du salé au sucré, il y en a pour tous les goûts, si possible de production locale. Et elle propose également des produits d’entretien et d’hygiène écologiques.

Quand le site web de l’épicerie bio et vrac Les pots éthiques sera prêt, vous pourrez aussi commander vos courses en ligne et vous les faire livrer à domicile.

Les pots éthiques, 14 Rue de l’Église, 29190 Pleyben

Marine Bouget a aussi participé au deuxième appel à initatives du Parc naturel régional d’Armorique dont on connaîtra le(s) lauréat(es) à la mi-décembre.