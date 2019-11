Les Dénudés, à déguster pour faire le plein d’énergie …positive

A même pas trente ans, Anne Le Goff s’est lancée dans la création d’entreprise et la fabrication d’un produit gourmand dont elle a pensé le concept en avalant des “energy balls” au Canada… Ainsi sont nés en 2018 les Dénudés, en terre d’agroalimentaire, le Finistère.

Ces petites friandises rondes associent fruits à coques et fruits secs avec parfois du chocolat …une pointe de sel et aucun autre ingrédient ajouté ! Comme leur nom l’indique, les Dénudés n’ont rien à cacher.

Pas de cuisson non plus. Les boules sont séchées. C’est du cru, du végétal … du presque brut !

Davantage que de saines gourmandises

Derrière ces boules de douceurs, se cache toute une réflexion sur l’alimentation, sur nos modes de production, de transformation, de consommation. Bons pour la santé, produits localement avec des ingrédients simples et respectueux de l’environnement, les Dénudés sont un produit plein de sens (et de sensations).

Résolument éthique et durable, la démarche d’Anne Le Goff est aussi sociale puisqu’elle est installée dans l’établissement de soins et d’aide par le travail (Esat) des Genêts d’or à Briec. Elle produit donc au plus près des personnes en situation de handicap qui travaillent pour elles et réalisent le conditionnement pour expédition de ses sachets de Dénudés.

La production des Dénudés relève donc de l‘innovation sociale. L’entreprise est d’ailleurs soutenue par la technopole de Quimper Cornouaille qui l’a accompagnée dans une campagne de financement participatif.



On trouve les Dénudés dans les Biocoop du Finistère et les magasins spécialisés d’alimentation bio.



Retrouvez Les Dénudés sur Facebook et Instagram