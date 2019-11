Les résidents fredonnent au foyer de vie de la Croix des Fleurs à Kernével

Il y a des voix. Des voix en lisière, à peine audibles, des voix privées de ces mots qui disent habituellement ce que nous sommes, ce qu’est le monde. Il y a des voix et ces voix là murmurent, fredonnent, crient ou chantent à plein poumon.

Le reportage “Des voix en lisière”

Depuis 50 ans l’association Kan Ar Mor (Les chants de la mer) s’occupe de personnes en situation de handicap mental (et/ou social) et de personnes âgées, sur un territoire qui va d’Audierne à Carhaix en passant par Douarnenez, Quimper et Rosporden. Avec ses 450 salariés, cette association accompagne 950 adultes, au sein de 29 établissements et services (ESAT, etablissement et service d’aide par le travail, foyer de vie médicalisé ou d’hébergement, service d’aide à la vie sociale). Au Foyer de vie médicalisé de la Croix des Fleurs, à Kernevel près de Rosporden, chaque semaine, Martine Pelletier Le Teuf, psychologue et Dominique Henri, chanteuse d’art lyrique animent un atelier pour une vingtaine de résidents.