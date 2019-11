L’actualité littéraire dans le Finistère : l’éditeur Locus Solus à Châteaulin et la médiathèque du Château-rouge à Carhaix

Une bonne demi-heure pour parler de littérature et du livre, ce n’est jamais suffisant. On prend quelques instants en compagnie de Patrick Cargnelutti (animateur de l’émission des Polars et des Notes et rédacteur du webzine Quatre Sans Quatre) pour rencontrer 2 acteurs du livre : Sandrine Pondaven, co-gérante de Locus Solus et Hoel Maleuvre, bibliothécaire au Château-Rouge à Carhaix.

Locus Solus : une maison d’édition ambitieuse

Locus Solus fête ses 7 ans d’existence. Avec près de 200 titres à son catalogue, Locus Solus, c’est une des rares maisons d’éditions sur notre secteur. Sandrine Pondaven nous raconte la genèse et les choix éditoriaux de la structure. Locus Solus a été créée en novembre 2012 à Lopérec par Florent Patron et Sandrine Pondaven. L’équipe est composée d’un studio graphique avec 2 maquettistes et d’un responsable promotion. La ligne est généraliste et ambitieuse avec près d’une quarantaine de titres par an, dont une dizaine de livres pour enfants.