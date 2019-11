Le festival Théâtre A Tout Age présente sa 18e édition de spectacles jeunes publics dans tout le Finistère

Le Festival Théâtre A Tout Age, dit aussi TATA, est aujourd’hui l’un des rendez-vous incontournables de la création de spectacles vivants jeune public en France et un événement partagé par des milliers de spectateurs dès le plus jeune âge, sur tout le Finistère.

Du 1er au 20 décembre 2019, le festival propose 14 spectacles sur 20 communes du Finistère. Plus qu’une simple décentralisation, cette programmation au plus près des publics illustre un travail de fond développé par l’association Très Tôt Théâtre, soutenu par le Département et en collaboration avec le Réseau Départemental Jeune Public, réseau constitué d’associations et de collectivités territoriales.

Très Tôt Théâtre propose des spectacles et coordonne les tournées départementales du festival. L’association prend en charge la communication générale du festival et apporte un soutien logistique et technique aux lieux organisateurs.

Chaque structure locale est et reste pleinement organisatrice des représentations accueillies sur son territoire (choix du spectacle, accueil des artistes et du public, aménagement technique…).

La dynamique du réseau permet à des milliers de familles et de scolaires du Finistère d’avoir accès aux spectacles.

TATA, c’est aussi et surtout un festival de créations.

Cette année, 11 des 14 spectacles programmés sont des créations « sortis tout droit de la fabrique » et qui donc n’ont encore été joués nulle part. La découverte est pour tout le monde, organisateur et public…

TATA, c’est enfin LE rendez-vous des professionnels du spectacle jeune public.

Plus de 200 professionnels venus de toute la France viennent y découvrir de nouveaux spectacles. Et cette année, c’est le monde entier de la scène jeune public qui se retrouve à Quimper puisque 40 programmateurs étrangers venus des quatre coins du monde se retrouveront à Quimper pendant une semaine autour du comité exécutif d’ASSITEJ (ASSociation Internationale du Théâtre de l’Enfance et de la Jeunesse).

TATA c’est enfin et surtout du plaisir, des sourires et des yeux qui pétillent en famille autour de 14 spectacles et de 100 représentations dans le Finistère.