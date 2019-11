Les sorties en Finistère du 15 au 17 novembre 2019

A Brest, en plus du salon littéraire du collectif Synergie, le festival de musiques actuelles Invisible commence ce week-end, ainsi que Ressac autour du climat, celui du film court européen se termine dimanche, Alimenterre et le mois du doc continuent, tout comme le mois de l’économie sociale et solidaire,

Festivals

Les festival européen du film court de Brest a lieu encore jusqu’à dimanche 17 novembre 2019 avec une programmation riche en projections et animations, plusieurs compétitions (européenne, française, bretonne, et même Ovni !). Beaucoup de projections off également avec des sueurs froides, des héroïnes ou du rire sans frontières…

Un festival – Ressac – s’invite au sein du Village climat déclic de Brest les 16 et 17 novembre 2019 au plateau des Capucins. L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne et son DesignLab participent à la lutte contre le changement climatique par l’art et le design autour de six thématiques : le plan climat, l’énergie, l’habitat, les déchets, la mobilité et la consommation. D’autres acteurs vous attendent pour l’occasion, comme la monnaie complémentaire du pays de Brest Heol qui présentera en particulier sa (nouvelle) version numérique.

Et le festival Ressac continue jusqu’au 22 novembre 2019 avec d’autres propositions : expositions, créations sonores, spectacles vivants qui mêlent les arts et les sciences.

Invisible est un festival musical qui mérite plus d’un coup d’œil (et d’oreilles) du 16 au 26 novembre 2019 dans différents lieux de Brest avec 20 artistes du monde entier, des orages psychédéliques new-yorkais, du post-punk affûté aux Pays-bas, des fantaisies lévitationnelles londoniennes post-Brexit, de la chanson française qui marche sur l’eau, de la new wave post soviétique nourrie à la pop néo zélandaise, du krautrock’n’roll bien de chez nous et du post-industriel du sud du Sahara…

Concerts et spectacles

Vendredi 15 novembre 2019

HENT… par les racines, le spectacle de danse, musique, œuvres plastiques de l’association Méharées, construit pas à pas dans le territoire du Parc d’Armorique est présenté en version intégrale le 15 novembre 2019, salle Lein Roch à Kergrist-Moëlou (dans le cadre de la programmation du Plancher, scène du Kreiz Breizh).

Les Ogres de Barback à La Carène à Brest

Casse-Noisette, P.I. Tchaïkovsky, ballet & orchestre au parc des expositions de Quimper

Samedi 16 novembre 2019

San Salvador (choeur populaire) + Super Parquet au Run ar Puns de Châteaulin

The Blackstarliners (électro-dub) + Les Zéclopés (punk ska) + Seeya (rock déjanté) + Les 22 Longs Riffs (punk rock) à l’Athéna d’Ergué-Gabéric

Le groupe Skolvan fête ses 35 ans, pas tout seul mais avec Wipidoup, War-Sav, Annie Ebrel/Nolùen Le Buhé, Willy Pichard/Stevan Vincendeau, Bastien Guével/William Nicolas, Bernard Le Breton/Jean-Pierre Hélias, le 16 novembre 2019 au Chapeau Rouge à Quimper.

SO JAZZ ! cinquième édition, ouvre la scène à 22 musiciens virtuoses pour un concert en trois sets : big band, Wanderlust Orchestra et la chanteuse Ellinoa, le trio Das Kapital, l’accordéoniste Vincent Peirani en quintet, le 16 novembre 2019 au Théâtre de Cornouaille

The Dire Straits Experience zu Brest Arena

Dusty Work Shop (rock) + Les Têtes Molles (rock) + Sweet Monsters (rock) à la ferme de Gwernandour à Brasparts

Ko Ko Mo (rock explosif) + Wicked (1ère partie) au Vauban à Brest

Betraying The Martyrs (deathcore) + Voight Kampff (techno thrash) au Novomax à Quimper

Gilles Servat à l’Alizée de Guipavas

Dimanche 17 novembre 2019

Le Cicodes vous propose une pièce de théâtre «Migraaaaants» de Matéi Visniec ; il est question de destins croisés de réfugiés, de passeurs, mais aussi de dirigeants, cette pièce est à la fois triste et drole et sera présentée de 15h à 19h30 au théâtre Max Jacob à Quimper. Une proposition qui s’inscrit dans le cadre du Mois de l’ESS (économie sociale et solidaire) en Bretagne.

Mister Mat (chanteur de Mountain Men) + Vincent Tielemans (folk) au festival Les vaches foljs

Trio Ricky Ford, Gildas Scouarnec, Thierry Trémaintin en concert au café-librairie l’Ivraie de Douarnenez

Projections, débats, conférences

Le mois du documentaire continue avec ses projections un peu partout dans le Finistère. La médiathèque de Quimerc’h projette Louis dans la vie où la documentariste malouine Marion Gervais pose sa caméra sur la jeunesse du 21e siècle à 18h samedi 16 novembre 2019. Les films en tournée dans le Finistère

En parallèle, Alimenterre propose des documentaires sur les problématiques alimentaires mondiales et se traduit aussi par des projections de films en différents endroits du département. Samedi 16 novembre 2019 à 14h30 au Rex à Crozon on pourra voir Elles sèment le Monde de demain sur les paysannes du Burundi, l’importance du rôle des femmes dans la vie de la communauté et leur contribution à la réduction de la pauvreté dans leur village. Un Documentaire suivi d’un échange autour de l’agriculture locale avec des productrices et producteurs agricoles de la presqu’île de Crozon.

Foires, salons et portes-ouvertes

Le collectif multi-artistes Synergie organise à Brest son premier salon du livre A livre ouvert, qui rassemblera une quarantaine d’auteurs indépendants au parc des expositions les 16 et 17 novembre 2019.

Les Ateliers de l’Enfer ouvrent leurs portes et accueillent le public à Douarnenez, les 15 et 16 novembre 2019 : deux journées pour découvrir les savoir-faire et les métiers de la charpente de marine, la voilerie et la sellerie.

Un des premiers marchés de Noël de la saison a lieu à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h dimanche 17 novembre 2019, avec l’association le Sourire des Cheveux Blancs qui propose animations, restauration, artisanat, gastronomie, idées cadeaux et rencontre du Père Noël, de 10h à 18h à l’Espace François Mitterrand. Entrée gratuite.