A quand un arrêt du train à Hanvec ?

La transition écologique et la lutte contre la pollution atmosphérique passent aussi par une réduction de l’usage de la voiture le train peut y contribuer, à condition qu’il y en ait !

A Hanvec, certains habitants réclament que les trains de la ligne TER Brest-Landerneau-Quimper s’arrêtent de nouveau à l’ancienne gare, aujourd’hui désaffectée. De tous les âges et de tous profils – certains vivent dans les communes voisines de Saint-Eloy ou Le Faou – les membres de ce collectif “Un train pour Hanvec” ont de multiples raisons de préférer le rail.

Questions de mobilité des plus jeunes aux plus âgés

Aller à Brest où les embouteillages se multiplient, c’est parfois hors de portée des personnes les plus âgées qui ne se déplacent plus en voiture… un problème si elles doivent se rendre à des rendez-vous médicaux, surtout à l’hôpital de la Cavale Blanche !

Même problème d’autonomie des déplacements pour les plus jeunes qui n’ont pas encore le permis de conduire et que le train pourrait emmener au collège, lycée ou dans les sites d’activités de sports, loisirs et culture…

Mais comme elle sont centrales dans le Finistère, la commune de Hanvec et ses voisines accueillent de plus en plus de jeunes couples qui travaillent sur Quimper ou Brest et souhaitent abandonner la voiture, fatigante et coûteuse.

C’est aussi une question de cohérence intercommunale pour la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas dont fait partie Hanvec : aucun moyen de transport en commun ne permet aux Hanvécois de se rendre à Landerneau. Le train le pourrait !

Inaugurée le 16 novembre 1867, la ligne TER a été rénovée récemment pour 77 millions d’euros, sous la maîtrise d’ouvrage de la Région Bretagne. De l’argent public dont les contribuables de Hanvec aimeraient aussi profiter.

Faire pression sur les décideurs politiques, les dirigeants de la SNCF et les personnalités d’influence

Les adhérents du collectif ont donc mené une opération “cartes postales” : ils en ont envoyé des dizaines aux élus et responsables de tous niveaux, de l’Etat aux communes, mais aussi aux chefs de gare et autres personnels de la SNCF, y compris son nouveau président, mais aussi les chambres d’agriculture et des personnalités médiatiques comme Stéphane Bern, Jean-Pierre Pernaud … pour l’instant sans obtenir de réponse.

Ils ont aussi placé des panneaux près des voies ferrées et routières pour interpeller les automobilistes

Ils ont aussi rencontré de nombreux élus locaux. Ceux de la Région ou du Département leur ont suggéré le car ou le covoiturage mais pour les amateurs de train, ces transports, certes collectifs, ne sont pas forcément adaptés. On ne peut pas travailler à bord d’un car, le covoiturage fonctionne bien, si on travaille dans la même entreprise.

Beaucoup d’élus approuvent la demande du collectif, mais sans vraiment donner suite. Peut-être les prochaines élections municipales feront-elles avancer la cause de l’arrêt du train à Hanvec ?

Vous pouvez suivre la page Facebook du collectif Un train pour Hanvec