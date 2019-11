Entre amour et chaos dans le dernier album d’Igor And The Hippie Land !

Du rock à l’anglaise aujourd’hui avec le groupe français Igor And The Hippie Land.

Ce nouvel opus nous éclabousse d’une nouvelle fournée de titres aux atmosphères variées.

Cela s’accompagne de textes sensibles évoquant les désordres du chaos, tant personnel que planétaire et l’amour comme remède universel.

Si on regroupe tout, on obtient une pop/rock inspirée et marquée par les années 60/70, tout ça à l’anglaise ; pour faire bref, un rock noble et intemporel !

D’ailleurs comme vous l’avez probablement remarqué leur style musical n’a rien d’hippie, même si, on peut retrouver de la mandoline, du banjo ou encore un genre d’orgue de barbarie sur notre morceau coup de cœur.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Got Lucky » et « I Wonder Why ».