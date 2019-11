Isolation de son logement à 1 euro : gare aux abus !

Sous conditions de ressources (assez larges), de nombreux ménages peuvent bénéficier de la prime coup de pouce énergie. Elle permet notamment de faire réaliser l’isolation thermique de son logement (combles, toiture, plancher bas) pour 1 €, sans avance de frais. L’entreprise qui effectue les travaux se fait rembourser par l’Etat en présentant le certificat signé par son client.

Démarchage téléphonique intensif

Cette mesure a provoqué une véritable avalanche de démarchages commerciaux dont certains deviennent carrément abusifs : 3 à 4 appels par jour voire davantage, interlocuteurs qui se présentent comme appelant de la part du gouvernement, et qui insistent lourdement si on leur oppose un refus poli. Même les particuliers qui ont fait figurer leur numéro de téléphone sur la liste Bloctel (opposition au démarchage téléphonique) ne sont pas épargnés ; les entreprises ne respectent pas forcément la loi et les particulier “harcelés” ne pensent pas toujours à signaler l’abus dont ils sont victimes sur le site internet dédié.

Non respect des règles commerciales

En cas d’acceptation par téléphone, l’entreprise dépêche un commercial au domicile du futur client qui n’a parfois pas le temps de se retourner et est invité à signer le contrat de travaux dès la première visite. Le chantier commence parfois dès le lendemain ! Autant de façons de procéder qui empêchent les particuliers d’user de leur droit de rétractation. Suite à un démarchage par téléphone, ce droit de rétractation est de 14 jours.

Des travaux pas forcément adaptés à tous les logements

Un professionnel sérieux doit d’abord inspecter le logement concerné par les futurs travaux pour pouvoir proposer un devis d’isolation thermique adapté. Isoler les combles d’une maison suppose par exemple de s’assurer que les circuits électriques qui y passent sont en bon état et ne risquent pas d’enflammer le matériau isolant. L’expert doit aussi veiller à ce que l’isolation n’entraîne pas un défaut d’aération qui pourrait générer de la condensation et à terme des moisissures et un inconfort.

Comment faire réaliser l’isolation à un euro sans souci

L’idéal est de pouvoir bénéficier de la visite d’un expert indépendant à domicile ; avec un regard extérieur, il vous conseillera sur le type de travaux d’isolation thermique qui convient à votre logement. Le cas échéant, il pourra même vous préconiser d’autres travaux plus urgents ! On peut au moins contacter l’espace information énergie le plus proche de chez soi.

Si l’isolation est pertinente, il vaut mieux démarcher soi-même des entreprises locales et de bonne réputation qui peuvent dépêcher leur propre conseiller et qui auront tendance à mieux traiter un client si elles savent qu’elles sont mises en concurrence avec d’autres.

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’association CLCV.