Production maraîchère en permaculture et food-truck du côté de Scrignac

Originaires de Cornouailles anglaises, Degna et Mark Parsons vivent depuis plus de 30 ans en Bretagne. Déjà agriculteurs dans les années 1990, ils ont depuis peu lancé leur exploitation maraîchère en permaculture et ils élèvent des poules. Leur entreprise est portée par les coopératives d’activités et d’emploi CAE 29.

Salades, tomates, fraises, piments, herbes aromatiques sont les produits que veulent privilégier Degna et Mark.

Végétariens, ils aiment cuisiner des plats exotiques ou britanniques comme les pasties de Cornouailles (tourtes aux légumes).

Leur fils est cuisinier étoilé et va les aider à transformer leurs fruits et légumes qui seront vendus dans leur food-truck, en cours de réparation.

Le camion sillonnera les communes de Scrignac, Berrien, Le Huelgoat, Guerlesquin et d’autres villages de cette zone rurale du Finistère dont la population ne peut pas toujours se déplacer en ville pour acheter des produits alimentaires de qualité. Il s’agira donc aussi d’animer le territoire.

Degna et Mark Parsons ont participé au 2e appel à initiatives du Parc naturel régional d’Armorique.