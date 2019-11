Un salon du livre pour penser le monde autrement à Brest les 30 novembre et 1er décembre 2019

Ekoumène est un éco-habitat doublé d’une association situé rue du Docteur Roux à Brest. C’est là qu’est né ce petit salon du livre pas comme les autres, co-organisé par Olivier Bodilis qui tient le café-librairie Passage à Brasparts. La deuxième édition a lieu les 30 novembre et 1er décembre 2019.

Des livres et éditeurs engagés

Au programme de ce salon, des livres sur des thèmes politiques autour desquels on peut échanger : autonomie de vie, résistance à une économie “déshumanisée”, recherche de sens dans le travail, le travail social, quand la psychanalyse éclaire le politique, etc.

On entendra aussi le témoignage d’un éditeur qui vient raconter son métier ; cette année, Les éditions du commun. On comprendra au passage ce que peuvent être les biens communs : espaces et ressources naturels (forêts, eaux…) ou savoirs partagés (encyclopédie numérique collaborative, logiciels libres, données ouvertes).

Ajoutez-y une donnerie de livres, des lectures de poèmes et de la soupe, vous aurez tous les ingrédients de ce salon du livre différent !