Avec leur troisième album “Historia natural”, Los Piranas revisitent la musique latine traditionnelle à la sauce psychédélique.

Le groupe colombien “Los Piranas” est né il y a dix ans de l’association de trois grandes pointures de la musique actuelle colombienne : le guitariste Eblis Alvarez du groupe Meridian brothers, le bassiste Mario Galeano des groupes Frente Cumbiero et Ondatropica, et le batteur Pedro Ojeda du groupe Romperayo.

Tous les trois natifs de Bogota, la capitale colombienne, ils aiment revisiter plusieurs styles de musiques traditionnelles originaires d’Amérique du sud, et plus particulièrement de leur pays la Colombie, pour en faire des sons assez déjantés et psychédéliques.

Tels des chimistes en herbe, ils mixent donc ces musiques traditionnelles afro-latines avec des inspirations plus contemporaines comme le jazz, le rock, le dub ou la musique électroniques.

Parmi les musiques traditionnelles dont s‘inspirent Los Piranas, on retrouve le Vallenato, la Champeta, et bien sur la cumbia. Qui sont trois styles originaires de Colombie.

Mais Los Piranas puisent aussi leur inspirations dans des styles de musique péruviens, comme la chicha peruana ou encore mexicains, avec la raspa.

A moins d’être un grand connaisseur de musiques afro-latines, certains de ces styles de musiques vous sont probablement inconnus. Et ça tombe bien puisque Los Piranas vous en offre un condensé dans leur album « Historia natural », sorti le 11 octobre dernier sur le label « Glitterbeat ».

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Todos tenemos hogar » et « Palermo’s Grunch ».