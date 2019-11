Châteaulin : Son et couleurs un concept de galerie-boutique original

Une galerie d’art…et plus !

Lorsque l’on pénètre dans les lieux, on découvre les tableaux du galeriste puis rapidement, on remarque le matériel audio. Effectivement, Christian Pennec est également commerçant, chez lui, on trouve de nombreux modèles de platines vinyles haut de gamme et du matériel audio divers. Il restaure aussi d’anciennes platines vinyles pour les revaloriser. Peintre, Christian Pennec installe son atelier dans le même local afin de profiter de ses temps libres pour s’adonner à son art.

Une visite en musique

Dans la seconde pièce de la galerie d’autres tableaux sont exposés, en ce moment et jusqu’en décembre 2019, les œuvres de Catherine Simier. Disposées tout autour de la pièce, les toiles représentent des musiciens pratiquant leur art sur scène. Bien en évidence, une platine vinyle avec ampli à lampe qui diffuse de la musique dans toute la galerie.

La galerie est basée place de la Résistance à Châteaulin, retrouvez les actualités de la galerie sur sa page Facebook.