Protéger la végétation du haut des falaises de la presqu’île de Crozon ou d’ailleurs

Les 21 et 22 novembre 2019 la deuxième édition des journées de rencontres RESTOBS a lieu dans les locaux de la Communauté de Communes de la presqu’île de Crozon et l’Aulne maritime. Gestionnaires, élus, établissements publics, associations, universitaires, techniciens, bureaux d’études vont échanger sur les problématiques locales et nationales d’aménagement des hauts de falaises côtières, entre préservation des écosystèmes typiques de ces espaces et maintien des usages sociaux (tourisme, sports…).

A l’origine, c’est un projet de recherche financé par la Fondation de France qui a lancé ces rencontres – régulières – et la constitution progressive d’un réseau observateurs.

La végétation spécifique des hauts de falaises littorales

Les secteurs les plus exposés – falaises en hauteur peu abritées – présentent les écosystèmes les plus typiques. Des végétaux qui résistent au vent, aux embruns, à l’eau salée : ce sont des pelouses aérohalines comme la Fétuque rouge, des arbrissaux à fleurs (obiones), plus en arrière des landes avec bruyères et ajoncs, un peu plus loin des arbustes (prunelliers) voire des arbres, qui poussent perchés sur ces zones. Quel que soit le type de sol, du grès comme en presqu’île de Crozon, ou du calcaire comme dans les falaises de la Manche, la végétation des hauts de falaises littorale est spécifique.

Les usages des hauts de falaises littorales

Mais cette végétation est sans doute aussi le résultat des usages et activités humaines du passé. Les chercheurs aimeraient évaluer ce que doivent les pelouses et landes actuelles aux pâturages de vaches et moutons d’autrefois, et aux autres usages anciens comme le fauchage (pour nourrir le bétail) ou l’étrépage (arrachage de végétaux et d’une partie du sol qui servent de combustible). Ces pratiques d’agriculture littorale ont bien régressé (malgré quelques chèvres qui paissent parfois sur les falaises de la presqu’île de Crozon). D’autres usages sont en revanche en plein essor, comme le tourisme de masse, depuis les années 1950, ou les sports de nature (pêche, escalade, randonnée) qui ont d’autres impacts sur le milieu.

Mesures de préservation des écosystèmes et expérimentations

Pour préserver le couvert végétal d’un piétinement intensif, des mesures sont prises, comme la pose de monofils pour canaliser les piétons et protéger quelques parcelles. C’est ce qui est fait sur la pointe du Raz ou en presqu’île de Crozon.

Certains bâtiments ou aires de stationnement trop proches des falaises ont été détruits et reconstruits un peu plus loin, sans qu’on soit certain de pouvoir faire revenir la végétation d’origine…

D’autres méthodes de restauration et d’ingénierie écologique ont été testées comme les géotextiles, des filets en fibres végétales qui limitent l’érosion, maintiennent l’humidité, protègent les pousses des lapins et favorisent ainsi le retour de la lande.

L’idée n’est pas d’interdire la fréquentation des sites mais de permettre aux activités humaines et aux écosystèmes particuliers de cohabiter. L’usage touristique d’un site comme le Cap Fréhel ou la pointe du Raz fait aussi partie de son histoire.

Sur la presqu’île de Crozon, la fréquentation touristique est plus récente et plus diffuse, moins organisée ; elle doit donc être pensée différemment et c’est un territoire d’expérimentation socio-écologique intéressant.