Double hit combo avec l’association First Attack : retrogaming et bornes d’arcade

Mélaine et Pierre sont eux passionnés par les jeux vidéo et plus particulièrement les jeux d’arcade. Ils ont décidé de partager cette passion grâce à une association : First Attack.

Autrefois, c’était la “rolls” du jeu vidéo. Avec une qualité graphique supérieure à ce qu’on trouvait dans les salons des années 80 et 90, ces jeux d’époque ont conservé d’innombrables qualités. Si le pixel saute aux yeux, le plaisir de jouer à Pac-Man, Donkey Kong ou encore Frogger est intact. Dans le sous-sol de leur habitation (pour l’instant), de nombreuses machines d’époque cohabitent, différentes générations aussi. Des années 70 aux années 2000, Mélene et Pierre mettent en valeur un patrimoine vidéoludique.

Retrogaming, classic gaming, jeux old-school, les terminologies sont nombreuses. Derrière cela, c’est surtout un plaisir et un loisir spécifique dans le monde du jeu vidéo, c’est le plaisir de jouer à ces jeux d’époque. Le retrogaming est aussi en plein essor, une borne d’arcade en état de fonctionnement peut atteindre des prix surprenants et les collectionneurs de tout âge s’arrachent parfois les cheveux pour remettre les mains sur une madeleine de Proust parfois tant convoité. Si la montée des prix rend inaccessible certains produits, l’émulation grâce aux machines actuelles rend possible le plaisir de rejouer aux jeux retro d’antan mais attention ! Pour certains, on frôle l’hérésie ! Mélene et Pierre ont pris le temps de nous expliquer plein de choses liées à l’univers du retrogaming et des bornes d’arcade.

Si vous souhaitez les rencontrer, découvrir ou redécouvrir ces machines, l’association First Attack sera présente lors d’un événement dédié au jeu vidéo à l’Avel-Vor de Plougastel-Daoulas le dimanche 16 février, une journée organisée par service jeunesse de la ville de Plougastel-Daoulas.