Pomme et ses “failles”, un second album très beau et réussi !

Au programme aujourd’hui, c’est le nouvel et second album de la jeune chanteuse Pomme, et j’espère pour vous que vous avez déjà entendu parler d’elle.

C’est une artiste super talentueuse, dont la pop/folk française très douce qu’elle nous propose est susceptible de séduire absolument tout le monde !

« les failles » est donc sorti depuis le 1er novembre sous le label Polydor et est disponible partout ; de plus Pomme entame une tournée et elle passera à Brest près de chez nous en avril alors prenez votre place rapidement !

On peut aisément comprendre que cet album elle l’a fait avant tout pour elle et c’est une authenticité artistique qui donne une dimension et une réelle qualité au projet.

Vous l’aurez deviné, ce sont des thèmes personnels et qui lui tiennent à cœur que Pomme a décidé de nous conter en chanson dans cette opus majoritairement acoustique !

Vous avez d’ailleurs pu la connaître via ses reprises acoustiques (ou non) mais en tous cas de grande qualité, notamment avec le guitariste Waxx, et si vous ne connaissez pas je ne peux que vous recommander ça chaudement !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « je sais pas danser » et « anxiété ».