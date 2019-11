Pour ses 10 ans, le réseau Ell’à Brest réfléchit aux transitions économiques et sociales

Les femmes d’Ell’à Brest se réunissent une fois par mois. Entraide (notamment pour les femmes qui arrivent dans la région), échanges d’information sur l’économie du territoire et l’égalité professionnelle sont les moteurs de ce réseau. Mais les adhérentes se retrouvent également à l’occasion d’ateliers et formations, de rencontres informelles ou d’autres événements liés à l’économie, organisés sur le territoire.

Ell’à Brest couvre le Nord du département ; il existe un réseau professionnel équivalent en Sud Finistère, Ell’en Cornouaille.

Un réseau riche de profils variés, et bien identifié

L’association compte aujourd’hui 80 adhérentes et a connu une évolution progressive du profil de ses membres : les entrepreneuses, porteuses de projet, les indépendantes ont rejoint peu à peu les femmes cadres qui avaient lancé Ell’à Brest il y a 10 ans.

L’association a aussi gagné en visibilité en intégrant d’autres réseaux comme celui des recruteurs Brest Life ou encore l‘Interclub du pays de Brest.

Un événement autour des transitions, économiques mais pas seulement

Le 28 novembre 2019, lors de cette journée “Economies de demain, osons l’alchimie”, les ateliers et tables rondes passeront en revue toutes les transitions qui s’imposent à la société et aux entreprises, qu’elles concernent le numérique, l’organisation du travail, qu’elles soient liées aux changements sociétaux ou écologiques… Comment intégrer ces bouleversements, ces remises en question et comment garder ou retrouver du sens ? Il sera donc question aussi bien de bonheur au travail que de management participatif ou de production durable et de responsabilité sociale et environnementale.

C’est la journaliste et ancienne présidente de la fondation Nicolas Hulot, Audrey Pulvar qui est invitée pour clore cette journée ouverte à toutes et tous le 28 novembre 2019 à Brest Business School.

Pour s’inscrire à l’événement c’est ici.