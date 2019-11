The Hyènes n’est pas mort, et ils le prouvent avec leur nouvel EP “Ca s’arrête jamais”.

Le groupe de rock français The Hyènes prépare un album pour avril 2020. Pour patienter, ils ont dévoilés le 11 octobre un EP de cinq titres intitulé « Ca s’arrête jamais ».

C’est en 2005 que l’histoire commence pour The Hyènes, lorsque Albert Dupontel, célèbre réalisateur français, appelle Denis Barthe (ex Noir Désir) pour lui demander de participer à la bande original du film « Enfermés dehors ».

Denis Barthe accepte et contact ses deux amis Jean Paul Roy (ex Noir Désir lui aussi), et Vincent Bosler pour l’aider dans cette tâche…

Le trio produit alors plusieurs musiques pour la BO du film de Dupontel, et, ne souhaitant pas signer par leurs quatre noms, ils décident de signer « The Hyènes », en référence à une réplique culte d’Albert Dupontel dans le film « Bernie ».

A la suite de ce film, Barthe reçoit plusieurs propositions de concert. Olivier Mathios rejoint le trio déjà en place, et The Hyènes part en tournée !

Le groupe sort son premier album éponyme et complètement auto-produit en 2009, avant de signer en 2012 avec le label At(h)ome qui produira leur deuxième album « Peace and Loud ».

Alors que leur troisième album est actuellement en préparation, cet EP à l’ambiance sombre et désenchantée vient donc remettre The Hyènes sur le devant de la scène.

En attendant la suite…

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Plus dark que Vador » et « S’il avait fait beau ».