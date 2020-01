Saison 2 – Émission 4 : L’Électro-Pop Brésilien

Le Brésil est un pays incroyable ! Riche d’un éclectisme culturel et musical, on y trouve diverses styles musicaux : de la samba, de la capoeira, de la batucada, de la MPB, de la bossa-nova, de la lambada, du funk carioca, du baile-funk, du forro mais aussi du rock, de la disco, de l’électro et de la pop ! Avec cette émission, nous partons à la découverte de la création musicale électro-pop contemporaine.