FKJ est de retour avec “Ylang Ylang” un EP aux divers horizons !

Chanteur, producteur et musicien multi-instrumentiste français, on parle aujourd’hui d’un grand nom de la musique électronique actuelle : FKJ !

Nous allons aujourd’hui nous intéresser à son actualité récente et c’est un EP intitulé « Ylang Ylang » qui est sorti le 12 novembre dernier sur le label Roche Musique.

On pourrait définir sa musique comme une électro aux diverses influences.

En effet, c’est sur la base d’une musique électronique mêlant instruments acoustiques et machines d’une manière très harmonieuse qu’on retrouve des influences de jazz, de funk ou encore de soul.

Les instruments qu’il utilise le plus et reviennent majoritairement dans ses projets sont évidemment des claviers et de la guitare, mais aussi de la basse du saxophone et quelques percussions.

Sur cet opus, le pionnier d’un nouveau style de House à la française a invité plusieurs personnes tel que : le rappeur Bas, ainsi que ((( O ))) spécialiste d’une pop à la française.

C’est d’ailleurs quelques sonorités pop, voir même hip-hop, qu’on retrouve à plusieurs moments dans ce projet avec le plus grand des plaisirs.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Brother » et « 100 Roses ».