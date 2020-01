Inventions citoyennes pour les élections municipales 2020 en Finistère

Est-ce une conséquence des revendications des Gilets jaunes qui appellent de leurs vœux une démocratie plus directe ? Est-ce une prise de conscience de l’importance de faire vivre la démocratie si on veut qu’elle persiste, de la part des élu(e)s comme de certain(e)s électeurs/trices ?

Toujours est-il que les initiatives de participation citoyenne fleurissent en cette période pré-électorale : listes citoyennes dont les candidats sont tirés au sort, associations et collectifs de réflexion, forums communaux … Dans le Finistère, plusieurs groupes ont vu le jour depuis quelques mois, à Brest ou Quimper, mais aussi dans des communes plus modestes : Châteaulin, Hanvec …et même à l’échelle de Communautés de communes comme celle de presqu’île de Crozon Aulne maritime.

Les municipales, élections de proximité accessibles

Les élections municipales de mars 2020 apparaissent sans doute aussi comme un vote à la portée de toutes et tous, pour une réalité quotidienne, tangible, sur laquelle tout un chacun peut avoir prise, avec des élus qu’on connaît directement ou presque. C’est donc une bonne occasion pour se saisir du débat, proposer des idées, voire oser se présenter !

A Hanvec, un laboratoire d’idées et 4 forums citoyens

A Hanvec, commune de 2000 habitants dans laquelle aucune liste n’est encore officielle, des citoyens sensibles aux questions écologiques ont d’abord échangé de façon informelle sur les actions à mener à l’échelle locale.

A l’approche des municipales, ils ont créé une association, Bien Vivre à Hanvec – Bevañ mat en Hañvec pour organiser le débat local. L’association s’est aussi inspirée d’une autre association locale BV-Picam (Bien vivre en presqu’île de Crozon et Aulne maritime) et de démarches menées hors Finistère, comme à Saillans dans la Drôme.

Un premier forum a rassemblé une cinquantaine de personnes en octobre. Avec l’aide de différentes méthodes d’animation du débat, les premiers thèmes de réflexion ont émergé. Un second forum en décembre a permis de produire des idées concrètes pour chaque thématique. En janvier, le troisième forum a permis de fixer les priorités :

La vie démocratique : organiser la participation citoyenne tout au long du mandat

Les transports et déplacements : favoriser les modes alternatifs à la voiture ( voies cyclables et piétonnes, transports en commun)

L’alimentation et l’agriculture : la transition vers le bio, la réduction maximale des pesticides, l’application de la loi Egalim à la cantine

Un quatrième forum, le 8 février 2020, sera consacré à la diffusion des idées auprès des candidat(e)s aux élections municipales. Certains membres de l’association envisagent de participer éventuellement à une liste.