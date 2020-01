Le groupe de rock indé français La vie sur Mars dévoile son nouvel EP “A la source”.

Des nouvelles de la scène rock indé française aujourd’hui dans Sonar, avec le groupe La vie sur Mars qui a sorti son nouvel EP « A la source » le 7 janvier dernier.

La vie sur Mars est un groupe originaire des Yvelines créé en 2006 par le chanteur-guitariste Christian Le Corre.

Après un premier album qu’il compose et produit seul en 2012, le groupe s’élargit et Christian Le Corre est aujourd’hui accompagné de Rémi Clinard à la guitare, Vince Violier à la basse, et de Jacques Sendra à la batterie.

La vie sur Mars sort un deuxième album « Vue d’en face », en 2018, après avoir été repéré par le label M&O Music sur le site internet « groover ».

En ce début d’année 2020, ils reviennent donc avec « A la source » , un EP de six titres très réussis qui dépeint une ambiance assez sombre.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Oiseau de mauvaise augure » et « La voix ».