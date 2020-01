Le sport comme outil pédagogique : Temps partagé aide les réfugiés mineurs isolés dans le sud Finistère

Ils viennent d’Asie ou d’Afrique, ils sont mineurs mais reconnus majeurs par les services sociaux du Finistère et ils se retrouvent dans la rue… Un collectif citoyen s’est formé pour les héberger, les aider dans leurs démarches et leur proposer un accompagnement et aussi des activités sportives.

La délicate question de la détermination de l’âge d’un adolescent

Entretien sur le parcours personnel, avec jeu de questions-réponses serré pour détecter d’éventuelles contradictions ou des mensonges, intervention d’interprètes par téléphone et pas toujours fidèles, puis, s’il le faut examen radiologique du squelette pour en évaluer l’âge osseux, la détermination de l’âge reste sujette à caution en l’absence de preuves administratives. Quand on a quitté son pays – quelle qu’en soit la raison – on n’a pas toujours la copie certifiée conforme de son acte de naissance…

Au niveau national, en 2014, 60 % des jeunes non accompagnés étaient reconnus comme mineurs ; actuellement, on est à 40 % et la tendance à la baisse se poursuit.

Le sport, un outil au service de l’intégration et de l’émancipation

L’exercice physique et la pratique sportive ont un rôle majeur dans le processus de reconstruction post-traumatique en favorisant l’estime et le dépassement de soi ainsi que des facultés d’ouverture et d’adaptation. Chez les mineurs isolés, on trouve ainsi l’envie de vivre et de réussir. Pour Bruno et Jean-Luc, un constat s’impose : le retour du sourire, un moral en hausse et souvent un résultat inattendu, une amélioration des résultats scolaires ! Nos 2 invités du jour partagent leur expérience au sein de cette association.