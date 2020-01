30 ans de carrière et un 11ème album pour The Innocence Mission !

Entre indie folk et indie pop, on parle d’un groupe avec un peu plus de 30 ans de carrière et d’existence aujourd’hui depuis leur premier album éponyme en 1989, il s’agit de The Innocence Mission.

C’est depuis leur précédent opus intitulé « Sun On The Square » que l’identité musicale du groupe s’est réellement forgée ; on est encore une fois en présence d’un groupe qui nous propose une musique envoûtante avec cette touche d’émotion propre à l’indie folk.

The Innocence Mission a décidé de nous émouvoir à travers les compositions de son 11ème album « See You Tomorrow » sorti tout juste le 17 janvier sous le label Bella Union.

Originaire de Lancaster en Pennsylvanie, ce groupe américain est composé des époux Karen et Don Peris, madame prêtant sa voix et monsieur jouant de la guitare.

Tous deux sont accompagnés de leur bassiste Mike Bitts.

A l’origine de la création du groupe, une banale rencontre lors d’une production scolaire catholique.

Aujourd’hui, The innocence mission montre qu’ils sont encore là et qu’ils produisent toujours cette folk qui nous touchent en plein cœur.

Chargé d’émotions, l’album pourrait presque nous arracher une larme.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Stars that Fall Away from Us » et « On Your Side ».