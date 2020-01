Crustacés, mollusques, poissons et bestiolidés du littoral breton

Bernard l’hermite, xanthe, pieuvre, bernique, huître, anémone de mer, blennie…ils sont quarante à avoir les honneurs de ce Guide très scientifique des animaux de bord de mer. Richement illustré, il se compose aussi bien de notices explicatives que de poèmes et chansons, lettres ou même un jeu concours ! Sans oublier des coloriages pour les enfants, car au départ, les trois auteurs – Arbo, Original TLD et Skos – destinait ce livre aux enfants. Finalement, emportés par leur enthousiasme, ils ont composé là une véritable somme de 92 pages avec une classification des différents “petits animaux” (de Bretagne, pour le tome 1 en tout cas…) : crustacés, mollusques, bestiolidés et poissons. Nul doute que la catégorie bestiolidés sera très prochainement reconnue par la communauté scientifique.

Très vrai, mais il faut voir…

Quant à l’ouvrage, il a obtenu le prix de l’Académie de Narine, c’est vous dire !

Outre les (magnifiques) illustrations – dessins, photos et infographies – on y trouve quantité d’informations très vraies. Mais il faut voir, comme le soulignent ses auteurs. Pour eux, la liberté n’est pas un vain mot, y compris celle d’inventer un peu et surtout de nous faire rire… Après tout, à l’ère des fausses informations et autres fake news, où donc se situe la vérité ? Peut-être dans la poésie, la fantaisie, l’imaginaire et dans l’humour absurde.

On peut se procurer le Guide très scientifique des petits animaux de bord de mer au tarif de 20 € dans les (bonnes) librairies du Finistère et aussi par mail : arbotld@gmail.com