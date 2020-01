Avec “I Disagree”, Poppy fascine autant qu’elle intrigue.

On pénètre aujourd’hui dans l’univers très particulier de la jeune chanteuse américaine Poppy, qui a sorti son troisième album « I Disagree » le 10 janvier sur le label Sumerian Records.

Poppy s’est fait connaître en 2017 grâce aux vidéos assez étranges publiées sur sa chaîne Youtube.

C’est avec son ami et producteur Titanic Sinclair que Moriah Rose Pereira (son vrai nom) a créé ce personnage de Poppy et l’univers angoissant et bizarre qui l’entoure.

Punk, rock metal ou pop américaine, Poppy reste un OVNI musical, complètement inclassable.

Elle cherche avant tout à provoquer pour faire passer ses messages et s’amuse à devenir la caricature de tous les vices qu’elle dénonce quitte à provoquer et choquer.

Une chose est sûr, poppy n’a, à 24 ans, probablement pas finis de nous intriguer !

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « I disagree » et « Concrete ».