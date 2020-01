Les sorties en Finistère du 24 au 26 janvier 2020

Festival Désordre et fête du Nouvel an chinois à Brest, festival Circonova et fête des droits de toutes les couleurs à Quimper, Fête des possibles à Douarnenez, on bourlingue ce week-end !

Concerts et spectacles

Vendredi 24 janvier 2020

Hent… par les racines, un spectacle pluriel (musique, danse, théâtre, arts plastiques…) de l’association Méharées présenté dans le cadre du festival Desordre au MacOrlan à Brest

Angèle + Aloïse Sauvage (1ère partie) à Brest Arena

Samedi 25 janvier 2020

1234 Run : Gabrie Bharde + Hoggyh (rock pop) + Man Foo Tits + Tekmao au Run ar Puns à Châteaulin

The Blue butter pot (dirty blues rock) et One rusty band (blues suisse) au Novomax à Quimper

Plis / Sons (symphonie pour papier froissé jeune public 8 mois à 3 ans) au festival Désordre (MacOrlan)

Trio Jasmin (voix, violon et clavier) + musique traditionnelle chinoise de l’Académie royale de musique du Danemark à l’occasion du Nouvel an chinois 2020 au plateau des Capucins à Brest.

Downtone #6 : Stand High Patrol + The Rootsman feat. Deebo General + Roots Atao + Luv Gang (dub & more) à La Carène à Brest

Dimanche 26 janvier 2020

Babel Canto (polyphonies du monde) à l’église de Crozon

Omri Mor Trio au Terrain blanc à Penhars – Quimper

Et toujours au programme : le festival Circonova à Quimper (jusqu’au 6 février 2020)

Conférences, visites et ateliers

Dans le cadre de l’opération de science participative “Observons les oiseaux des jardins” (25 et 26 janvier 2020), le Parc naturel régional d’Armorique organise un atelier d’observation et de conseils de nourrissage des oiseaux à Menez meur à Hanvec samedi 25 janvier 2020. Sur inscription au 02 98 68 81 71.

Samedi 25 janvier 2020 un atelier pour trouver l’ “équilibre naturel au jardin” à 16 h au lycée agricole de l’Aulne à Châteaulin avec Laurent Rannou, jardinier du Parc d’Armorique, Gratuit et ouvert à tous. Infos : Société d’horticulture – 02 98 86 17 66 (après 19 h).

Ciné-conférence de Fañch Postic autour des “Croyances et Superstitions en Bretagne” à partir d’un montage d’images d’archives de la cinémathèque de Bretagne, samedi 25 janvier 2020 à 15 h à la médiathèque Alain Gérard à Quimper, Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale.

Apprendre à fabriquer son shampoing, réparer ses bijoux, son vélo ou son grille-pain, c’est ce que vous propose la Fête des possibles à la MJC de Douarnenez (Finistère), samedi 25 janvier 2020. Avec sur place une zone de gratuité pour récupérer les objets des autres ou donner les siens.

Une foule d’ateliers pour découvrir les langues du monde entier, c’est à la Fête des droits de toutes les couleurs, le dimanche 26 Janvier 2020 à la MJC-MPT Kerfeunteun à Quimper. Au programme : lecture de contes des 5 continents, atelier calligraphie, initiation au braille, découverte du Falc (Facile à lire et à comprendre), casino des langues, découverte des mots voyageurs, initiation à différentes langues du monde, lectures kamishibaï, atelier sur la prosodie, troc de livres, spectacle de chants plurilingue…