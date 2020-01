2020 l’année du retour de Bombay Bicycle Club !

Après cinq ans et demi d’absence c’est le retour de Bombay Bicycle Club en 2020.

Ce groupe de rock indé originaire de la capitale Anglaise, Londres et plus précisément de Crouch End a débuté assez jeune.

En effet, trois de ses membres à savoir Jack Steadman (chant, guitare, xylophone), Jamie MacColl (guitare, chœurs) et Suren de Saram (batterie, guitare, chœurs) ; avaient 15 ans lorsqu’ils ont formé la première version du groupe sous le nom de « The Canals ».

Après plusieurs changements, ce sera finalement Ed Nash (basse, clavier chœurs) qui rejoindra la version du groupe telle qu’on la connaît aujourd’hui, et ça en 2006.

Ainsi s’enchaîne une victoire au V festival la même année, puis deux EP et un premier album en 2009 : « I Had The Blues but I Shook them Loose ».

Enfin, c’est depuis le 17 janvier dernier que Bombay Bicycle Club est de retour avec un cinquième album studio « Everything Else Has Gone Wrong » sous le label Island Records.

Rien n’empêche la qualité certaine de ce retour marqué par une inspiration à son apogée pour le groupe qui étend ses capacités et explore d’autres schémas musicaux.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Good Day » et « Let You Go ».