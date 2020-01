Collecter les usages des plantes en Bretagne avec Flora Armorica

Flora Armorica est née du souhait de plusieurs associations du centre Bretagne de préserver un patrimoine immatériel : les usages régionaux des plantes sauvages, qu’il s’agisse des herbes et fleurs mais aussi des algues ou des arbres, et pourquoi pas des champignons (même si ce ne sont pas des végétaux). Depuis 2009, une soixantaine de bénévoles collectent donc des documents (textes, photos, objets) ou des témoignages directs sur ces usages qui peuvent être très variés : médical, technique (vannerie), alimentaire (pour humains ou animaux), récréatif ou artistique (jeux, contes), rituel et magique…

Devenez bénévoles et collectez les histoires des plantes bretonnes

Les bénévoles de Flora Armorica s’organisent en pôles, actuellement à Carhaix, Coray, Brec’h, Pont-l’abbé et Lannilis. Tous les passionnés de plantes, même débutants, sont les bienvenus et peuvent monter leur pôle où ils le souhaitent en Bretagne historique.

Les collectes sont effectuées auprès des personnes volontaires pour témoigner (anonymement ou pas), notamment à l’occasion d’événements comme les marchés aux fleurs où l’association tient des stands pour se faire connaître. Digitale, Nombril de Vénus, ortie, châtaignier… ont tant à raconter sur les Bretonnes et les Bretons !

Il existe parfois de multiples noms et usages pour une même plante, et cela peut varier d’un coin de Bretagne à l’autre. Ces enquêtes sont riches et potentiellement infinies. Une fois validées par la référente botaniste Viviane Carlier, les données sont consignées dans une base.

Un financement participatif pour aider Flora Armorica à mettre en forme sa base de données

Pour valoriser cette base de données et en faciliter l’utilisation en ligne, et pour financer son travail titanesque, Flora Armorica lance un appel à financement participatif sur Ulule.

Les bénévoles sont toujours les bienvenus, pour réaliser des collectes ou aider l’association par d’autres compétences (informatique, communication, administration).

On peut télécharger les documents – manuel de collecte Ethnobotaniste en Bretagne et livre sur les Premières cueillettes de l’association, sur le site internet de Flora Armorica.

Viviane Carlier, référente botaniste de Flora Armorica, propose également des stages sur les usages alimentaires et médicinaux des algues et des plantes sauvages à retrouver sur son blog.