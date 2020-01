Demi Portion continue de faire vivre une certaine idée du hip-hop avec son nouvel album “La bonne école”.

Le sixième album du rappeur sétois Demi Portion, « la bonne école » est sorti le 17 janvier sur le label « La bulle corporation ».

Demi portion fait parti des incontournables du rap français depuis plusieurs années maintenant en défendant une certaine idée du hip-hop avec une humilité et une authenticité qu’on observe rarement dans le milieu.

Bien loin du star système, des clashs et des gros coup de com’, il continue son petit bonhomme de chemin en totale indépendance.

Demi Portion commence le rap à l’âge de douze ans dans les années 90, dans un atelier d’écriture situé pas très loin de chez lui à Sète.

Il s’inspire et se forme au côté de plusieurs artistes comme Adil El Kabir, une ancienne figure du rap, ou encore ceux de la Scred Connexion, un groupe de rap parisien des années 90.

Son rap est reconnaissable à un gros travail d’écriture. La syntaxe, les schémas de rimes et le vocabulaire employé sont toujours minutieusement choisis et travaillés.

Et si ses textes parfois engagés et révoltés d’il y a quelques années laissent peu à peu place à des textes plus imagés, poétiques et légers, l’écriture elle, reste toujours aussi soignée.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Tour du monde » et « La bonne école » .