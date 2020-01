Des Polars et des Notes #65 : En arrière toute !

Ce n’est pas pour être spécialement contrariant, mais toutes ces années qui se succèdent sans jamais se poser un instant, c’est usant. Alors, pour contrebalancer la marche implacable du temps, nous allons faire machine arrière, grâce à nos invités du jour. Partir d’aujourd’hui pour terminer le voyage en 1517, après un petit détour par l’immédiat après-guerre mondiale, la deuxième, et des résistants qui résistent à l’ordre de plus résister.

Côté romans, nous irons nous promener dans les marécages de Caroline du Nord, après avoir échappé au carnage commis dans un lycée du Colorado.

Une très belle rentrée littéraire que ce mois de janvier nous a apportée, à consommer sans modération.

Toute l’équipe de Des Polars et des Notes vous souhaite une excellente année 2020 !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

AUX ARMES – Boris Marme – Éditions Liana Levi. Roman noir. Coups de feu dans un lycée nord-américain, mais pourquoi donc Wayne Chambers, l’adjoint du shérif chargé de la sécurité des lieux n’entre pas dans le bâtiment où se déroule le massacre ?

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES – Delia Owens – Éditions du Seuil.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Amfreville. Toute une vie en compagnie de Kya, une petite fille abandonnée dans les marais. Une existence totalement surprenante pour un roman envoûtant.

Interviews

Dominique Sylvain nous promet UNE FEMME DE RÊVE, c’est le titre de son nouveau polar paru aux éditions Viviane Hamy. L’inverse d’un polar ? L’énigme n’est plus qui est le coupable, mais qui est la victime ?

Joëlle Losfeld vient nous parler de NOUS AVONS LES MAINS ROUGES, qu’elle vient de rééditer, un roman paru pour la première fois en 1947 et d’une extraordinaire actualité. D’anciens maquisards assoiffés de justice se livrent à des expéditions punitives contre d’ex-collabos, des traîtres ou des enrichis du marché noir… Un roman noir, paru en 1947, d’une actualité époustouflante.

Christian-Alexandre Faure nous emmène dans les ateliers d’imprimerie de Lyon et Venise, au XVIe siècle, avec L’HOMME AU GANT, écrit avec Héliane Bernard, édité par les éditions Libel. L’Europe a enfin découvert le continent américain, et avec lui, un souffle d’espoir pour une nouvelle société, plus juste et plus humaine, mais il va falloir compter avec les tenants de l’ancien régime… Roman dans lequel aventures et réflexions philosophiques font très bon ménage.

La Zik

Aerosmith : Dream On

Iggy Pop : Woman Dream

Sinead O’Connor : Molly Malone

Judy Garland : Old Man River

Within Temptation : Utopia