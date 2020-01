Forum social et avant-première du film La cravate à Brest le 29 janvier 2020

Ce 29 janvier 2020 et les 7 et 8 février 2020, plusieurs organisations syndicales, politiques et associatives organisent le deuxième forum social de Brest. Avec une projection du film La cravate en avant-première nationale au cinéma Les Studios mais aussi des débats, une conférence gesticulée et des temps conviviaux et festifs. Le thème : la lutte contre l’extrême-droite et ses idées.