Naissance d’une filière forêt bois bretonne

Même si elle n’est pas une grande région forestière, la Bretagne possède des atouts indéniables pour la construction d’une filière forêt-bois : 15 000 emplois actuellement, des compétences pointues et des organismes de formation, de l’espace (au sud du Finistère notamment), une filière bois-énergie déjà en constitution. Il faudrait néanmoins étendre cette dynamique notamment du côté du bois de construction, encore embryonnaire. Le pays de Brest a décidé de valoriser ce volet à l’échelle de son territoire et au-delà, de toute la région.

Les intérêts de la filière forêt-bois en Bretagne

Une filière bois-énergie présente de nombreux avantages : en matière d’environnement, par la lutte contre le réchauffement climatique (puisque les arbres stockent du CO2), parce que le bois est une ressource renouvelable sans déchet et cultivée sans pesticides. Du point de vue sociétal et économique, elle répond en circuit court à une demande grandissante de maisons en bois ou de chauffage bois, sans oublier l’emballage (palettes et cagettes).

Une dynamique de réseau autour de la forêt et du bois de construction

Construire un filière forêt-bois dépend d’abord d’une mise en réseau et de son animation. Agents forestiers de l’ONF ou privés, propriétaires de forêts ou de scieries, constructeurs de maisons en bois, producteurs de bois-énergie…tous les acteurs du bois en Bretagne sont invités à participer à la naissance de cette filière forêt-bois. La démarche est soutenue par le réseau breton des professionnels du bois, Abibois qui a réalisé un diagnostic préalable.

En Pays de Brest, ces professionnels ont participé le 21 janvier 2020 à un premier atelier de réflexion pour implanter une culture bois et développer les usages du bois sur l’ensemble du territoire, dans la construction, les aménagements et le bois énergie, en lien avec la ressource locale. Une autre rencontre est prévue le 6 février 2020.

L’objectif de ces ateliers est d’élaborer une stratégie partagée, inscrite dans la politique du territoire, et mise en oeuvre collectivement avec un premier plan d’actions mis en œuvre à partir de l’automne 2020.