Un programme sur la parentalité en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

C’est la première fois que la Communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime participe à ces Semaines de la parentalité en Finistère, organisées par le Réaap 29. Pour les parents, ce sera l’occasion d’échanger sur les questions d’éducation, de relations avec les enfants, mais aussi de découvrir les offres régulières de l’Ulamir de Crozon ou de l’accueil petite enfance Baradozic à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Du 31 janvier au 16 février 2020, on pourra suivre de nombreuses animations pour toute la famille : café des parents, temps partagés, ateliers, projections cinématographiques, soirées jeux, lectures de contes …

A suivre jeudi 13 février 2020 une journée départementale / de 9h à 17h / à la MPT de Penhars à Quimper, ouverte à tous mais sur inscription auprès des différentes structures.

D’autres rendez-vous 2020 autour de la famille en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

La Caf et l’association Très tôt théâtre organisent dans tout le Finistère les Semaines de la petite enfance, auxquelles les structures de la Communauté de communes participent également. Destinée aux 0-3 ans, cette programmation départementale de spectacles et de rendez-vous pour les parents a lieu du 5 mars au 6 avril 2020.

Du 9 au 13 mars 2020, une autre opération se poursuit avec la Maison de santé de l’Aulne maritime : Grandir avec les écrans. C’est un défi “semaine sans écran” mené avec les écoles et professionnels de l’enfance du secteur, mais aussi les associations du territoire. Il s’agit de sensibiliser à l’usage des écrans – télévision et outils numérique – au quotidien et à l’impact de cet usage sur la santé mentale et physique. Une séance de théâtre forum est prévue le 8 mars 2020 à la médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

En avril 2020, c’est le public adolescent qui est ciblé par l’exposition Sex Breizh conçue par les Petits débrouillards pour aborder la sexualité des jeunes. L’exposition sera présentée à Pont-de-Buis et à Crozon.